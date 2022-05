Na de bushaltes worden nu ook verschillende Utrechtse treinstations toegankelijker gemaakt

Nadat eerder dit jaar al veel Utrechtse bushaltes toegankelijker zijn gemaakt, is het nu de beurt aan een aantal stations. Afgelopen zomer hebben de gemeente, provincie, NS, ProRail, U-OV en Solgu alle Utrechtse sprinterstations onderzocht en daar is een hele lijst aan verbeteringen uitgekomen.

Het gaat om de stations Vleuten, Terwijde, Overvecht, Zuilen, Lunetten en Vaartsche Rijn. Er is onder meer gekeken of de toegangswegen goed begaanbaar zijn voor bijvoorbeeld mensen met een beperking, of de trap en lift bereikbaar zijn, hoe het is gesteld met de sociale veiligheid en of het geheel goed onderhouden is.

Naar aanleiding van het onderzoek is per station een lijst met maatregelen opgesteld. “Voorbeelden van maatregelen zijn het beter aansluiten van gidslijnen en markeringen, opruimen van gevaarlijk gestalde fietsen en diverse kleinschalige aanpassingen aan de openbare ruimte, waarmee de toegankelijkheid van de stationsomgevingen verbetert”, schrijft de gemeente.

Voor alle stations zijn in totaal 51 verbeteringen aan het licht gekomen. Vijftien hiervan zijn al uitgevoerd en zestien worden momenteel aangepast. De overige twintig worden voorbereid. “We blijven in samenwerking met onze partners de uitvoering van de maatregelen monitoren”, aldus de gemeente.