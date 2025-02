Na de Domtoren nu ook de Stadhuisbrug in de steigers: wat gebeurt er?

Er zijn op dit moment veel werkzaamheden op en rond de Stadhuisbrug in Utrecht. Zo staan het stadhuis en Magazijn De Zon in de steigers, en ligt de straat bij de Choorstraat open. Ook wordt volgende maand een deel van de Steenweg opengebroken om te kijken of er een warmtekoudeopslag kan komen.