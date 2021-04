Na Griftpark krijgt nu ook Máximapark in Utrecht een toiletgebouw

Na het Griftpark krijgt nu ook het Máximapark in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn een toiletgebouw. Als alles meezit, kan het gebouwtje in de lente van volgend jaar worden opgeleverd.

In het Máximapark is, onder meer door de Bosspeeltuin die er ook ligt, veel behoefte aan een openbare toiletvoorziening. De gemeente heeft een aantal jaar geleden met restaurant Anafora afgesproken dat bezoekers van de Bosspeeltuin de toiletten bij Anafora mogen gebruiken. Door het succes van de speeltuin werden de toiletten van Anafora overspoeld met bezoekers van de Bosspeeltuin, aldus de gemeente.

Anafora heeft vervolgens in 2016 een vergunning aangevraagd om het Parkpaviljoen uit te breiden en ook een toiletgebouw te plaatsen. Die vergunning kreeg Anafora ook. Het toiletgebouw werd ontworpen in Cuyperiaanse stijl en moest zo een geheel gaan vormen met het Parkpaviljoen, maar de plannen bleken te duur.

IJsjes

Het ontwerp was veel duurder dan een standaard toiletvoorziening. De verwachte opbrengsten van de verkoop van ijsjes en het beschikbare budget vanuit de gemeente bleken voor de ondernemer niet voldoende om het toiletgebouw te kunnen bouwen.

De gemeente heeft vervolgens met Anafora gekeken naar goedkopere oplossingen. Een andere optie was een gebouw dat door de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) zou worden neergezet en verhuurd aan Anafora.

Geen definitief besluit

Er werd geen definitieve beslissing genomen omdat Anafora zich volgens de gemeente wilde richten op de uitbreiding van het Parkpaviljoen. Nu de uitbreiding is afgerond, wil de gemeente opnieuw met Anafora in gesprek. Als daaruit blijkt dat Anafora geen toiletgebouw wil neerzetten, gaat de gemeente dat alsnog doen.

“Als de ondernemer van Anafora afziet van de realisatie van een toiletgebouw dan zal de gemeente in de Bosspeeltuin een toiletvoorziening realiseren van hetzelfde type als in het Griftpark”, laat de gemeente weten.

Volgend voorjaar

Vanwege de voorbereidings- en levertijd gaat dat dit jaar niet meer lukken, maar als er geen tegenvallers zijn, kan het toiletgebouw volgend voorjaar in gebruik worden genomen. Tot die tijd staan er tijdelijke openbare toiletvoorzieningen in de Bosspeeltuin en bij de Vlinderhof. Ook op het activiteitenterrein is een extra tijdelijke voorziening neergezet.