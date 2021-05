Na jaren is het werk eindelijk klaar: kades bij de Munt in Utrecht zijn hersteld

Het heeft even geduurd, maar de kades bij de Munt in Utrecht zijn hersteld. In 2014 werd een gedeelte van de kades afgesloten met hekken, vervolgens werd in 2017 een groter gebied afgezet omdat het te gevaarlijk werd. Nu zijn de werkzaamheden afgerond.

De fundering van de kademuren was deels vergaan, waardoor de kades niet meer aan de veiligheidseisen voldeden. Het probleem werden jaren geleden al gevonden en de oever werd in 2014 al afgesloten. Lange tijd was er geen geld en capaciteit beschikbaar om het op te lossen.

In 2019 werd er dan toch gestart met de werkzaamheden. Het werk verliep niet zonder slag of stoot. Zo zou er eigenlijk niet gewerkt worden van mei tot september 2020 om zo de overlast voor omwonenden en recreanten te beperken. Er werd besloten om toch door te werken om de opgelopen vertraging weg te werken.

Rijkswaterstaat laat weten dat de ‘enorme hoeveelheid’ kabels en leidingen een grote uitdaging was. De kabels moesten voor de werkzaamheden deels worden omgelegd, incidenteel is de constructie van de kade ondergronds aangepast. Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht zijn nog in gesprek over wie de beheer- en onderhoudstaken van de kades op zich neemt.