Na jaren van leegstand wordt Klopgebouw op Viconaterrein in Utrecht in gebruik genomen

Het bijzondere Klopgebouw op het Viconaterrein gaat eindelijk een invulling krijgen. Eigenaar en studentenhuisvester Xior laat op vragen van DUIC weten dat ze in de loop van volgend jaar zelf het gebouw gaan gebruiken. Het pand dat in 2019 werd opgeleverd stond jarenlang leeg en is alleen kortstondig gebruikt voor een expositie.

Het pand is een reconstructie van een oud fabrieksgebouw dat hier lange tijd stond. De geschiedenis van het fabrieksterrein begint in 1913 toen Willem Hendrik Verloop er een gebouw liet maken. Decennialang was er bedrijvigheid en in 2001 werd het fabriekspand een gemeentelijk monument. De kavel kwam echter lang braak te liggen waarbij het gebouw afgebroken is en er onderdelen opgeslagen werden. Bij de herontwikkeling van het terrein was herbouw verplicht.

Xior stapte in de ontwikkeling en heeft op het terrein appartementsgebouwen voor studenten gebouwd. Daarmee moesten ze ook het Klopgebouw opnieuw opbouwen wat in 2019 werd afgerond. Maar sindsdien stond het bijzondere pand leeg. Eenmalig is er een paar dagen een expositie geweest.

Na vragen van DUIC laat eigenaar Xior weten dat er meerdere opties zijn afgewogen voor de invulling van het gebouw. Er zouden weinig kandidaten zijn voor verhuur vanwege corona en hoge bouwkosten. “Echter hadden we in ons achterhoofd ook steeds de optie overwogen om het gebouw in eigen gebruik te nemen. Uiteindelijk is besloten, onder andere door de groei van het bedrijf, het pand in eigen gebruik te nemen. Hierbij zal een mix ontstaan van kantoorruimte, vergaderruimte en een groot gedeelte gemeenschappelijke ruimte voor Xior bewoners (en mogelijks medestudenten). Het gebouw zal dus vanaf volgend jaar in gebruik worden genomen.”

