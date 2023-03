Na jaren van praten moet de herinrichting van de Maliebaan in Utrecht volgend jaar toch echt starten

Over de herinrichting van de Maliebaan in Utrecht wordt al vele jaren gesproken, maar nu wordt er een datum genoemd voor de start van de werkzaamheden. Eind 2024 moet er een begin worden gemaakt met de transformatie. De twee autorijbanen in het midden van Maliebaan moeten een fiets- en wandelpromenade gaan worden.

De Maliebaan is een bekende en unieke straat in Utrecht en al bijna 400 jaar oud, maar het uiterlijk gaat in de nabije toekomst flink veranderen. In 2015 werd al de eerste bewonersavond georganiseerd en sindsdien is er het nodige gesproken over de nieuwe inrichting, tal van varianten op de plannen zijn de revue gepasseerd en bewoners hebben zich geroerd.

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad in 2022 in met de randvoorwaarden waarmee de weg vrij was om een ontwerp te maken waarbij de middenbaan van de Maliebaan een groene wandel- en fietspromenade moet worden. Nu zijn we weer een stapje verder en ligt er een zogenoemd ‘concept voorlopig ontwerp’.

Flaneren

In het kort komt het erop neer dat automobilisten straks alleen nog over de Maliebaan kunnen rijden via de ventwegen, de middenbaan is bestemd voor fietsers en voetgangers. Verder gaan de verkeerslichten op de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat verdwijnen, wordt de kruising volledig anders ingericht met een middeneiland, komt er meer groen en veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De Maliebaan moet een plek worden om te ‘verblijven en flaneren’, aldus de gemeente.

Het concept van het voorlopige ontwerp wordt nu nogmaals voorgelegd aan betrokkenen zodat het plan op details eventueel aangepast kan worden. Daarna wordt het voorlopige ontwerp verder ontwikkeld tot een definitief ontwerp. Als alles goed gaat beginnen de werkzaamheden in 2024.

