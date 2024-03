Na jaren van verloedering is oude directievilla Cereol in Utrecht eindelijk opgeknapt

De oude directievilla die vroeger bij de Cereolfabriek hoorde is na jaren van verloedering weer helemaal opgeknapt. Het bijzondere en monumentale gebouw had lang geen echte functie en was in verval geraakt.

Het gebouw aan de Everhard Meijsterlaan in Utrecht was vroeger de woning van de directie van het naastgelegen Cereol-complex. In 2001 besloot de gemeente Cereol uit te kopen voor 37 miljoen gulden. Er werd namelijk al jaren geklaagd door omwonenden over stank- en stofoverlast veroorzaakt door de sojafabriek.

In 2002 kwam het productieproces in de fabriek helemaal stil te liggen waarna de plannen voor herontwikkeling ontstonden. Uiteindelijk werden sommige gebouwen gesloopt, weer andere opgeknapt en herbestemd. Zo zit er in de voormalige fabriek nu onder meer de bibliotheek en horecazaak Buurten. De directievilla had echter nooit echt een nieuwe functie gekregen.

Nieuwe bestemming directievilla

Een paar jaar geleden werden de hoognodige werkzaamheden uitgevoerd aan de directievilla en begon de gemeente de zoektocht naar een nieuwe gebruiker. GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg riep in 2020 de gemeente al op om er werk van te maken.

Uiteindelijk werd er ook een nieuwe gebruiker gevonden, Wijkbureau West wilde er wel naartoe verhuizen. Het gebouw is van binnen en van buiten helemaal opgeknapt. Omdat het een rijksmonument is, heeft de gemeente in het herstel en de afwerking zoveel mogelijk de historische kenmerken van het gebouw behouden of teruggebracht.

Tijdens de verbouwing werd nog achter metselwerk een historische staldeur gevonden. De villa had namelijk ooit een eigen paardenstal. De staldeur blijft op die plek zitten, en is zichtbaar achter een glazen plaat.

Wijkbureau West heeft maandag de deuren geopend in het gebouw. Op de oude locatie van het wijkbureau, de J.P. Coenstraat 62, komt stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU). Zij nemen vanaf eind mei intrede in het pand.