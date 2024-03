Na kritiek van onder meer Utrechtse gemeenteraad wordt verlofregeling voor raadsleden versoepeld

De verlofregeling voor raadsleden gaat veranderen, heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge laten weten. De Utrechtse gemeenteraad heeft, net als hun collega’s in onder meer Breda en Groningen, al langer kritiek op de huidige regeling en is dan ook blij met de verandering.

De verlofregeling voor volksvertegenwoordigers bestaat pas sinds 2006 en is volgens Maarten van Heuven, voorzitter van de werkgeverscommissie van de Utrechtse gemeenteraad, en burgemeester Sharon Dijksma ‘veel te beperkt’ en ‘bijzonder inflexibel’.

Nu is het zo dat verlof dat raadsleden opnemen altijd zestien weken duurt en dus niet meer of minder. Raadsleden mogen hun verlof wel verlengen, maar dat moet dan altijd met nog eens zestien weken. Per raadsperiode mogen ze drie keer zestien weken verlof opnemen. In de praktijk blijkt dat niet handig te werken.

Het kan bijvoorbeeld dat een raadslid na twintig weken ziekte weer beter is en terug aan het werk wil. Diegene moet dan toch 32 weken met verlof, waardoor fracties soms noodgedwongen zonder betaald raadslid zitten.

Andere raadsleden gaan misschien juist niet of te kort met verlof. “Modernisering van deze verlofregeling is daarom hoognodig,” zegt Maarten van Heuven, voorzitter van de werkgeverscommissie van de Utrechtse gemeenteraad.

Versoepelen

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft laten weten de verlofregeling voor raadsleden te versoepelen. In plaats van dat ze hun verlof telkens met zestien weken moeten verlengen, krijgen ze de mogelijkheid om na de eerste zestien weken verlof steeds met vier weken te verlengen. “We hebben ons als gemeenteraad lang hard gemaakt voor deze versoepeling. We zijn dan ook blij met dit resultaat”, aldus Van Heuven.

Stap verder

De Utrechtse gemeenteraad had nog een stap verder willen gaan dan De Jonge. De demissionair minister is namelijk tegen een uitbreiding van de verlofvormen voor raadsleden, bijvoorbeeld ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. De Utrechtse gemeenteraad hoopt echter nog steeds dat het verlof ook op dit gebied versoepeld wordt.

“We streven nog steeds naar uitbreiding van de verlofvormen, om zo het raadswerk aantrekkelijk te houden,” aldus van Heuven. Zo is er alleen verlof en vervanging geregeld bij ziekte en zwangerschap, maar andere soorten verlof voor bijvoorbeeld geboorteverlof- of ouderschapsverlof, mantelzorg of adoptie is nog niet mogelijk. “De lobby stopt hier dus niet.”