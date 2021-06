Na negen maanden bouwen is houten bedrijfsgebouw in het Utrechtse Werkspoor klaar

Het nieuwe houten bedrijfsgebouw in het Utrechtse Werkspoor is klaar. Negen maanden geleden begon de bouw van HoutWerk, zoals het pand is genoemd. Dit bedrijfsverzamelgebouw biedt huisvesting aan kleine bedrijven uit de creatieve en digitale sector.

Het nieuwe pand heeft een volledig houten constructie, op de fundering en de begane grond na. Voor de gevel en afwerking zijn circulaire materialen gebruikt. De bouw werd gedaan door Woody Building Concepts, een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van houten bedrijfspanden.

Maarten Bakker, algemeen directeur: “HoutWerk is een prachtig project en het inspireert om nog meer nieuwe mogelijkheden te bedenken en te ontwikkelen. Er is momenteel enorm veel belangstelling voor houtbouw en dat merkten we ook tijdens de bouw; we hebben heel wat rondleidingen op de bouwplaats gegeven. We bedanken alle partijen voor de prettige en vlotte samenwerking. Samen hebben we een bijzonder en grensverleggend houten gebouw neergezet.”

Beton of staal

Lingotto was als ontwikkelaar betrokken bij het project. Bob Jansen, partner Lingotto: “Met de bouw van HoutWerk wilden we antwoord krijgen op de vraag of het voordeliger was om met hout te bouwen dan met traditionele materialen. Mede door de lage MPG score (milieubelasting van de gebruikte materialen, red.), de grote hoeveelheid CO2 opslag, de schitterende kwaliteit en de uitstekende verhuurbaarheid mogen we concluderen dat volledige houten gebouwen uitstekend kunnen concurreren met vergelijkbare gebouwen van beton of staal.”