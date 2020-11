Na restanten van voormalige Tolsteegpoort nu ook overblijfselen van trambaan gevonden; Werkzaamheden wel vertraagd

Tijdens de werkzaamheden aan de Tolsteegbarriėre, in de volksmond ook wel Ledig Erf, zijn overblijfselen van de oude trambaan over de Tolsteegbrug ontdekt. Eerder werden ook al restanten van de voormalige Tolsteegpoort gevonden. De werkzaamheden lopen door de nieuwe ontdekking vertraging op.

De trambaan over de Tolsteegbrug was tussen 1888 en 1938 in gebruik. De overblijfselen die zijn gevonden, zijn delen van een betonnen plaat van tussen de 30 en 35 centimeter dik. De plaat ligt onder de verharding van de rijweg in de lijn Tolsteegbrug – Twijnstraat.

Volgens de gemeente zijn de resten bij een aantal proefboringen in de voorbereidingsfase van het project niet geconstateerd. De resten moeten eerst worden verwijderd, voordat het herinrichtingsproject kan worden uitgevoerd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De gemeente schat de voorlopige einddatum van de herinrichting nu op 1 maart 2021, in plaats van eind december 2020. Die datum is nog wel afhankelijk van wat er in de ondergrond precies wordt aangetroffen.

De gemeente kiest voor de nieuwe einddatum omdat ze de werkzaamheden aan de Tolsteegbrug in één periode willen uitvoeren. Ook moet langdurige hinder tijdens de feestdagen zo worden voorkomen. Bij het slopen van de overblijfselen van de trambaan wordt rekening gehouden met het beperken van de overlast en het voorkomen van trillingen.