Na ruim zes jaar wordt herinrichting van winkelcentrum De Gaard in Utrecht formeel afgerond

De herinrichting van De Gaard in Utrecht begon in 2018 en het vernieuwde winkelcentrum werd in 2019 geopend. De verbouwing is echter tot op de dag van vandaag nog niet helemaal afgerond, maar daar komt binnenkort verandering in wanneer de laad- en losplekken worden aangelegd.

Vlak nadat De Gaard werd geopend stelde de Utrechtse fractie van het CDA vragen over de verkeerssituatie rondom het winkelcentrum. Veel automobilisten zouden hun voertuig namelijk aan de achterzijde parkeren omdat daar de Albert Heijn is te vinden, terwijl er in de herinrichting vooral aandacht was voor het parkeerterrein aan de voorkant.

Bewoners hebben daarom in 2020 een petitie aan het college overhandigd waarmee zij vroegen de rijrichting op de Valetonlaan om te draaien. Weer twee jaar later had de gemeenteraad het college van B&W via een motie de opdracht gegeven het draagvlak voor de maatregel te peilen in de buurt.

Bezwaar

Tijdens die meting koos een meerderheid van de omwonden ervoor de situatie aan te passen. Het college, dat naar eigen zeggen altijd heeft aangegeven dat het omdraaien van de rijrichting geen effect op de problemen zou hebben, heeft daarna gehoor moeten geven aan de motie.

Dit jaar werd echter bekend dat de rijrichting op de Valetonlaan toch niet werd omgedraaid. Dat besloot de gemeente nadat meerdere omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de maatregel.

Laad- en losplek

Nu deze kwestie is afgerond, kan de volgende stap in de herinrichting van De Gaard worden gezet. “Als laatste onderdeel van deze herinrichting moeten de laad- en losplekken in de Valetonlaan en de Obbinklaan nog gemaakt worden”, aldus de gemeente. ‘Dit stond al sinds 2019 op de planning maar dit lag stil omdat er nog een besluit genomen moest worden genomen over het wel of niet omdraaien van de rijrichting van de Valetonlaan.”

Bewoners en winkeliers zouden de wens hebben uitgesproken de laad-en losplek in de Obbinklaan te verschuiven richting de hoofdingang van het winkelcentrum. Volgens de gemeente is dit mogelijk, maar zijn er wel een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Dit wordt besproken tijdens een bijeenkomst op 4 november.