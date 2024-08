Na tegenslagen nu ook goed nieuws voor gemeente Utrecht in langslepend conflict over bushokjes

Bankjes in bushokjes zijn er vooral om op te zitten, maar het is in Utrecht ook aanleiding voor een langslepend conflict waar miljoenen euro’s mee gemoeid zijn. Waar de gemeente eerder steeds juridische tegenslagen had te verwerken, is er nu toch ook goed nieuws in hoger beroep voor de lokale overheid. Wel heeft een van de tegenpartijen al cassatie ingesteld bij de Hoge Raad, dus de zaak gaat voorlopig nog verder.

In nagenoeg ieder bushokje in Utrecht is een plek waar mensen kunnen zitten – daar is niets vreemds aan. Maar het is de kern van een groot probleem. Dat heeft te maken met zogenoemde aanbestedingen, een soort opdrachtverstrekking door de overheid.

Eens in de zoveel jaar gaat de gemeente namelijk in zee met een bedrijf om deze bushokjes te plaatsen en te onderhouden. Dit gebeurt via zo’n aanbesteding. Daar is flink geld mee gemoeid, want de bushokjes zijn ook de ideale advertentieplaatsen. Daar is goed aan te verdienen. Verschillende bedrijven wilden dan ook de aanbesteding winnen. Deze betreffende aanbesteding uit 2018 is het begin van een langslepend juridisch conflict.

Het begon allemaal met de bankjes. Dat heeft te maken met artikel 5.8.3 in het Programma van Eisen bij de aanbesteding. Daar staat: “Het zitelement steunt niet op de vloer van de Abri maar is ‘zwevend’ bevestigd aan de constructie.” Later bleek toch dat er bankjes geplaatst waren met pootjes. Dat zou niet in lijn met de aanbesteding zijn waarna JCDecaux – dit bedrijf had zich ook ingeschreven voor de aanbesteding, maar kreeg de opdracht niet – naar de rechter stapte.

In dit artikel legden we de achtergrond van het juridische conflict en het belang van zwevende bankjes of bankjes met poten al verder uit.

JCDecaux kreeg gelijk van de rechtbank, de aanbesteding zou niet goed gegaan zijn en het bedrijf had daarom recht op een schadevergoeding.

De gemeente Utrecht zat er natuurlijk niet op te wachten om in een lang proces over schadevergoedingen terecht te komen. Daarom werd er een oplossing bedacht. In het kort komt die oplossing erop neer dat JCDecaux alsnog een rol krijgt bij de exploitatie van de bushokjes en de daarbij behorende reclamemogelijkheden – als een soort compensatie voor de geleden schade.

Toen ontstonden er echter weer problemen. Een ander bedrijf dat met de aanbesteding te maken had, Clear Channel, was het hier niet mee eens en stapte ook weer naar de rechter. Ook deze partij kreeg gelijk van de rechtbank. Daarmee was de gemeente weer terug bij af en leek een lange procedure met flinke schadevergoedingen op de loer te liggen.

Er kwam echter een hoger beroep, en daarin krijgt de gemeente wel gelijk. De oplossing om JCDecaux alsnog te betrekken bij de opdracht houdt stand. Is er daarmee een einde aan deze zaak? Dat niet, Clear Channel gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het juridische steekspel over een bankje met poten gaat nog door.