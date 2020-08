Na tien jaar gaat Utrechtse molen eindelijk weer volop draaien

Molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht gaat eindelijk weer volop draaien. Na jaren van werkzaamheden is het bouwwerk bijna klaar om weer te doen waar de molen voor bedoeld is; het malen van graan. Vanaf september kan de wind weer zijn werk doen.

De ronde stenen molen met de naam Rijn en Zon is de hoogste van de provincie Utrecht. Het bouwwerk komt uit 1913 en had een voorganger die op het Paardenveld stond. Die molen werd echter gesloopt en de nieuwe kwam op de huidige plek. De gemeente is sinds de jaren ’70 eigenaar van het gebouw.

Hoewel de molen prachtig is om te zien, zorgt het bouwwerk ook voor uitdagingen. Een molen hoort namelijk te draaien, en daar is deze niet heel goed in. Al zo’n tien jaar staat de molen nagenoeg stil, en dat is ook volgens de gemeente zonde. Daarom is er flink in geïnvesteerd om alles weer werkend te krijgen.

Vanaf september zal de molen weer draaien. Daar is molenaar Jan Wilten erg blij mee. Hij kan zijn molenaarsbedrijf weer opstarten en meel gaan verkopen. Hij woont zelf al meer dan 30 jaar in het bouwwerk, zijn kinderen zijn er ook geboren.

