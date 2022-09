Na veel discussie was zaterdag de paardenrace op de Maliebaan in Utrecht

Er is van tevoren veel over gediscussieerd en zaterdag vond het evenement dan ook plaats; de paardenrace op de Maliebaan in Utrecht. Er was gedoe over de financiële steun omdat het gemeentebestuur geen voorstander is van evenementen met dieren

Voor liefhebbers van paardenraces is de wedstrijd op de Maliebaan een hoogtepunt. Tijdens de zogenoemde kortebaandraverij strijden pikeurs, die in een karretje achter de paarden zitten, tegen elkaar om zo snel mogelijk een afstand af te leggen. De wedstrijd wordt georganiseerd ter ere van het lustrum van Diergeneeskundige Studenten Kring en werd ook tijdens eerdere lustra georganiseerd.

Dit jaar ontstond er echter discussie over de subsidie van de gemeente Utrecht. De organisatie had financiële steun aangevraagd en de gemeente wees dit af, maar daarbij werd wel gezegd dat er bij een eventueel bezwaar weinig juridische gronden waren om geen subsidie te geven. De gemeente had de aanvraag uit voorzorg geweigerd omdat “onvoldoende duidelijk is of bij deze kortebaandraverij het welzijn van de paarden is gewaarborgd”. Nadat de organisatie in bezwaar is gegaan, heeft de gemeente de subsidie alsnog toegekend.

Regen

Het evenement wordt sinds 1982 iedere vijf jaar op de Maliebaan georganiseerd. Net als in 2017 hadden onder meer de toeschouwers, pikeurs en de paarden deze zaterdag te maken met veel neerslag. Langs de route, die tussen de kruising met de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat, en de museumlaan lag, was dan ook meer dan genoeg plek voor het publiek.

Ook stond er een groepje demonstranten langs het parcours. Zij hadden borden met daarop teksten als ‘op onze Maliebaan geen dierenleed toegestaan’ en ‘DSK-festijn? Geen paard zou hier vrijwillig zijn’. Daarnaast was ook het logo van de Partij voor de Dieren te zien op de protestborden.

Discussie

De hele discussie rondom dierenwelzijn was ook de studenten niet ontgaan. Daarom werd er tijdens het evenement een debat georganiseerd. “Als veterinaire studenten juichen wij de discussie rondom dierenwelzijn in de paardensport toe en organiseren daarom een debat waarin ruimte is voor verschillende standpunten”, lieten zij eerder weten.

