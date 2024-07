Na vluchtelingen komen er nu studenten in het oude schoolgebouw aan de Piramidedreef in Utrecht

Nu de Oekraïense vluchtelingen vertrokken zijn, wordt het voormalige schoolgebouw aan de Piramidedreef in Utrecht gereed gemaakt voor studenten. Er komen in totaal 37 kamers en de verwachting is dat de eerste bewoners in september de sleutel krijgen.

Om het grote tekort aan huizen in de stad iets terug te dringen, bouwt de gemeente soms het eigen vastgoed om tot tijdelijke of permanente woningen. Dat gaat nu ook gebeuren met de voormalige schoolgebouwen aan de Piramidedreef in Overvecht.

Het gaat om het hoofdgebouw en de noodlokalen. Omdat er al Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen zijn de aanpassingen nu niet heel groot. Zo wordt de indeling iets aangepast en ook wordt de buitenkant opnieuw geschilderd. Er komen straks in totaal 37 studentenkamers.

Het idee is dat de studenten er maximaal tien jaar kunnen blijven. In de tussentijd wordt een definitieve invulling voor het gebied uitgewerkt. De Oekraïners hebben inmiddels op andere plek onderdak gekregen.