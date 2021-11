Na vocht, schimmel en tocht nu brandveiligheid van flatgebouw Hanoidreef niet op orde

De brandveiligheid van het flatgebouw aan de Hanoidreef in de Utrechtse wijk Overvecht is niet op orde. Dat zou blijken uit onderzoek van onder meer de gemeente. De Utrechtse fractie van de SP heeft schriftelijke vragen over de kwestie gesteld.

Het flatgebouw aan de Hanoidreef is vaker in het nieuws geweest. Eerder kampten bewoners namelijk met overlast door onder meer schimmel, tocht en vocht, waardoor zij aan de bel trokken bij Bo-Ex. De woningcorporatie gaf in februari van dit jaar aan de meest acute klachten op te gaan lossen.

Begin juni werd na een melding van bewoners door de gemeente en Veiligheidsregio Utrecht de brandveiligheid van het gebouw onder de loep genomen. Volgens de SP werden er dertien overtredingen geconstateerd. De gemeente zou het rapport op 20 oktober naar Bo-Ex hebben verzonden. Op 23 november hebben de bewoners van de flat bericht van de woningcorporatie ontvangen, waarin de werkzaamheden om de problemen op te lossen worden aangekondigd.

Vragen

Tim Schipper van de SP wil weten waarom Bo-Ex pas na meer dan vier maanden na de inspectie het rapport van de gemeente heeft ontvangen. Ook is hij benieuwd tot wanneer de woningcorporatie de tijd heeft om de maatregelen uit te voeren.

Zoals eerder beschreven zijn de problemen van de Hanoidreef eerder in het nieuws geweest en daarnaast ook vaker in de gemeenteraad besproken. “Het baart de SP zorgen dat er blijkbaar niet proactief en geregeld door de verhuurders wordt gecontroleerd op brandveiligheid. Er zijn tal van vergelijkbare flatcomplexen in de stad als de Hanoidreef, waarvan een aantal nog wacht op renovatie”, aldus Schipper.

De SP wil daarom tot slot weten of de gemeente zicht heeft op de brandveiligheid van de andere flatgebouwen. Mocht dat niet het geval zijn, dan roept Schipper het college op dit zo snel mogelijk te doen.