Na vragen van lezers: Hoe breed is de nieuwe singel in Utrecht?

Na verschillende artikelen op DUIC over het uitgraven van het laatste stukje singel kwamen er vragen en opmerkingen binnen over de breedte, of het gebrek eraan, van de watergang. We deden daarom navraag bij de gemeente Utrecht.

Er wordt flink gegraven om de singel weer helemaal rond te krijgen. De afgelopen weken verschenen er daarom meerdere berichten over het slotstuk van dit iconische project. Daarbij vroegen meerdere lezers zich af of het stuk tussen de Marga Klompébrug en de bestaande Catharijnesingel nou zoveel smaller is. In verschillende reacties werd het zelfs een ‘slootje’ genoemd.

Nou moeten we vooral blij zijn dat met de laatste werkzaamheden de historische fout van demping is hersteld, maar we deden toch even navraag over de breedte van de singel.

Weerdsingel: 14,40 meter

Catharijnesingel ter hoogte van park Paardenveld: 19 meter

Catharijnesingel ter hoogte Catharijnekade: 18,80 meter

Catharijnesingel ter hoogte van TivoliVredenburg: 20 meter

Stadskamer: 19,50 meter

Catharijnesingel ter hoogte van Rijnkade: 20,50 meter

Catharijnesingel zuid: breedte varieert hier tussen de 17,70 en 22,00 meter. De breedte is hier wisselend, de gemeente laat weten dat er namelijk bewust is gekozen voor een meanderende waterlijn.

De breedtes staan vast, nu moet het laatste graafwerk nog gedaan worden. Op 12 september is de singel weer helemaal rond.