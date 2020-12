Naast deelfiets en deelauto volgend jaar ook elektrische deelbromfietsen in Utrecht

In Utrecht komen volgend jaar naast onder andere deelfietsen en deelauto’s, ook elektrische deelfietsen en elektrische deelbromfietsen. De gemeente hoopt hiermee het gat tussen de auto en de fiets op te vullen.

Waar de vervoersmiddelen worden aangeboden moet nog worden bepaald samen met de aanbieder. Het idee is wel dat in het centrum van Utrecht met name elektrische deelfietsen komen te staan. Buiten de binnenstad, bij onder meer de P+R’s en knooppunten voor openbaar vervoer, worden vooral de elektrische deelbromfietsen aangeboden.

Voor dit nieuwe beleid moest de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden gewijzigd. Dit is donderdag door de gemeenteraad gedaan. Met de nieuwe regelgeving kunnen bedrijven hun zogenoemde deelmobiliteit via een vergunning in Utrecht aanbieden.

Leefbaar

Deze deelmobiliteit is volgens de gemeente belangrijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Als meer inwoners vervoersmiddelen delen, zijn namelijk minder vervoersmiddelen nodig. Ook zijn er daardoor minder parkeerplekken nodig voor bijvoorbeeld de fiets.

Om overlast te voorkomen is plaats voor een beperkt aantal aanbieders en ook een beperkt aantal vervoersmiddelen.