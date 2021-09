Naast steekwapens kunnen in Utrecht ook vuurwapens worden ingeleverd tijdens wapeninleveractie

In de gemeente Utrecht kunnen tijdens de landelijke wapeninleveractie in oktober niet alleen steek-, maar ook vuurwapens worden ingeleverd. In 200 gemeenten in Nederland kunnen inwoners van 11 tot en met 17 oktober straffeloos steekwapens inleveren, maar in Utrecht kan dat die week dus ook met vuurwapens.

De inleveractie is onderdeel van de landelijke campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’, waarmee jongeren worden opgeroepen om hun messen in te leveren. Steekwapens kunnen in Utrecht anoniem worden ingeleverd in speciale containers bij de politiebureaus in de binnenstad, Overvecht, Kanaleneiland en De Meern.

Vuurwapens kunnen dus ook worden ingeleverd, maar daarvoor geldt een andere procedure. Wie een vuurwapen wil inleveren moet een afspraak maken en kan dat dus niet anoniem doen. De politie komt het wapen vervolgens thuis ophalen. Het vuurwapen wordt in de meeste gevallen onderzocht om erachter te komen of er een strafbaar feit mee is gepleegd.

Personen die een vuurwapen inleveren worden niet vervolgd voor wapenbezit. Als blijkt dat met het wapen een strafbaar feit is gepleegd, kan iemand wel vervolgd worden. Steekwapens inleveren kan straffeloos.

Gevolgen

Volgens burgemeester Sharon Dijksma staan veel jongeren onvoldoende stil bij de gevolgen van het op zak hebben van een wapen. “Dat vind ik zorgelijk. Ze denken dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen, maar het leidt juist eerder tot ongelukken. En dan zijn de gevolgen groot, voor zowel het slachtoffer als de dader die daarna een straf boven het hoofd hangt.”