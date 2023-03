Nabestaanden slachtoffer tramaanslag slepen Qbuzz en provincie Utrecht voor de rechter

Nabestaanden van een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht stappen naar de rechter. Zij menen dat vervoersbedrijf Qbuzz en de provincie medeaansprakelijk zijn voor de dood van hun zoon en broer. Dat meldt de Volkskrant.

Op 18 maart 2019, deze zaterdag precies vier jaar geleden, schoot Gökmen T. vier mensen dood in en rond een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Uit onderzoek bleek dat een aantal systemen niet goed functioneerde. Zo bleven sommige deuren van de tram gesloten nadat aan de noodrem was getrokken, waardoor passagiers in de val zaten.

Wat daar ook niet bij hielp was dat een beeldscherm van de chauffeur defect was. Zij kon dus niet zien wat er in de wagon gebeurde en daar ook niet naar handelen.

Medeaansprakelijk

De advocaat van de nabestaanden zegt dat de vervoerder reizigers veilig van A naar B moet brengen. “Dat betekent dat een vakkundige bestuurder goed moet zijn opgeleid, de regels naleeft en correct kan handelen bij calamiteiten. En dat is hier duidelijk niet gebeurd”, is te lezen in de Volkskrant. De nabestaanden menen dat Qbuzz en de provincie Utrecht (eigenaar van de tram) onder meer daarom medeaansprakelijk zijn.

Zaterdag werden bij het 24 Oktoberplein de slachtoffers van de tramaanslag herdacht. Nabestaanden, slachtoffers en getuigen, maar ook burgemeester Sharon Dijksma en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius waren daarbij aanwezig.