Nabestaanden, slachtoffers en getuigen bij herdenking tramaanslag in Utrecht

Utrecht herdenkt zaterdag de slachtoffers die precies vier jaar geleden om het leven werden gebracht of gewond raakten bij de tramaanslag. Op het 24 Oktoberplein kwamen nabestaanden, slachtoffers en getuigen, maar ook burgemeester Sharon Dijksma en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius samen.

Na de toespraak van burgemeester Dijksma was er een minuut stilte en werden de klokken van de Domtoren geluid. Aanwezigen legden vervolgens bloemen bij het monument op het 24 Oktoberplein. Verder werd een gedenkplaat onthuld met het gedicht ‘Niemand Vergeet’ van Ruben van Gogh.

De hele dag hangen de vlaggen op onder meer het stadhuis, stadskantoor, wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en de Domtoren halfstok.

Ook rondom het thuisduel van FC Utrecht wordt stilgestaan bij de tramaanslag. Voordat de aftrap plaatsvindt, wordt er een minuut stilte in acht genomen. In de achttiende minuut van het duel tegen Go Ahead Eagles klinkt applaus in Stadion Galgenwaard; een staande ovatie voor de hulpverleners die op de bewuste 18 maart 2019 handelden vanuit het hart, aldus FC Utrecht.