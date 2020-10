Nacht van de Nacht 2020 in aangepaste vorm: lichten dimmen om 19.00 uur

Utrecht doet ook dit jaar mee aan de Nacht van de Nacht, van 24 op 25 oktober. Op verschillende plaatsen in de stad worden de lichten gedimt, dit keer al om 19.00 in plaats van 23.00 uur. Zo moet de Nacht van de Nacht ook tijdens de gedeeltelijke lockdown merkbaar zijn.

De lichten op verschillende monumentale panden en bruggen dimmen met 50 procent op zaterdagavond 24 oktober. Normaal gingen de lichten om 23.00 uur uit, maar dit jaar dimmen ze om 19.00 uur. Op deze manier moet de Nacht voor de Nacht ook tijdens de gedeeltelijke lockdown voor meer mensen, en dieren, merkbaar zijn.

Onder andere de Domtoren, het Stadhuis en Stadskantoor (de verdieping van Toezicht en Handhaving uitgezonderd), kerken, bruggen en kunstwerken staan deze avond minder of niet in de spotlights. Het dimmen en uitschakelen gebeurt voor een deel automatisch en voor een deel handmatig.

Lezingen en masterclasses

De Nacht van de Nacht krijgt dit jaar een online en avondvullend programma, dat te volgen is via Facebook en Youtube. Het programma bestaat uit vier lezingen en masterclasses van experts die op een manier te maken hebben met licht of duisternis. Ook hiervoor begint de avond om 19.00 uur, met een lezing voor kinderen van 9 tot 15 jaar over sterrenkunde, door Jeffrey Bout.

Om 20.00 uur start de masterclass nachtfotografie door ambassadeur Johan van der Wielen. Een uur later geeft ambassadeur Govert Schilling de masterclass sterrenkunde. Professor Joke Meijer sluit om 22.00 uur de avond af met een lezing over de effecten van lichthinder op mensen en dieren. De host van de avond is ambassadeur, cabaretier en schrijver Vincent Bijlo.