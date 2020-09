Nachtclubs blijven voorlopig gesloten: ‘Dit leidt tot veel onzekerheid’

Discotheken en nachtclubs blijven voor onbepaalde tijd gesloten. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de veertiende coronapersconferentie van het kabinet. Dit gebrek aan perspectief leidt tot veel onzekerheid in de branche. Dat zegt Jorn Lukaszczyk, mede-eigenaar van de Utrechtse club BASIS en voorzitter van belangenvereniging Nachtbelang.

Het nieuws kwam voor Lukaszczyk overigens niet als een verrassing. “Maandag ben ik voor het eerst sinds het begin van de coronamaatregelen om tafel gaan zitten met de verantwoordelijke ministeries. Uit dat gesprek kwam al naar voren dat we de deuren nog langer gesloten moeten houden.”

Lukaszczyk noemt het wel een belediging dat het onderwerp tijdens de persconferentie weinig aandacht kreeg. “Het is voor de ondernemers en veel jongeren een groot onderdeel van het leven. Om dat dan in zo weinig zinnen te benoemen vind ik echt een belediging.” Hij krijgt hierdoor het idee dat het heropenen van discotheken en nachtclubs niet urgent genoeg is. “Er wordt niet onderzocht hoe we wel de deuren weer kunnen openen.”

Lukaszczyk vindt ook dat nu het idee wordt gewekt dat de horeca de grote boosdoener is, terwijl de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden.

Grote zorg

Dansen op een stoel is overigens geen optie voor Lukaszczyk. “Onze core business is dat mensen kunnen dansen op harde muziek. Zolang dat niet kan heeft het voor ons geen zin om de deuren te openen.”

Voor BASIS betekent het uitstel tot dusver nog weinig. “Wij houden het nog wel even vol.” Maar het gebrek aan perspectief is voor collega-ondernemers wel een reden tot grote zorg.

Lukaszczyk is als voorzitter van Nachtbelang maandag dus voor het eerst om tafel gaan zitten met de verantwoordelijke ministeries. Deze gesprekken gaan in de toekomst vaker plaatsvinden. “Ik ben blij dat we nu in gesprek zijn. Ons doel tijdens die gesprekken is om de clubs zo snel mogelijk weer open te krijgen.”