Nachtelijk onderzoek naar elektromagnetisch veld van trams op Utrecht Science Park

Om onderzoek te doen naar het elektromagnetisch veld dat de trams op het Utrecht Science Park (USP) produceren, worden in de nacht van 19 op 20 januari testritten gereden. Deze metingen zijn volgens de provincie vooral in dit gebied van belang, omdat er verschillende instellingen zijn die gebruikmaken van gevoelige apparatuur.

Om dit elektromagnetisch effect van de trams op het USP te minimaliseren is bij de aanleg van de trambaan de bovenleiding in kleine secties opgedeeld. Het resultaat hiervan wordt meerdere keren gemeten. Zo ook deze week.

Voor de test wordt meetapparatuur langs de trambaan en bij gebouwen op het USP geplaatst. Zo komen er magneetveldsensoren naast het Nicolaas Bloembergengebouw en in het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventie.

Traject

In de nacht van 19 op 20 januari rijdt de tram tussen 22.30 en 5.30 uur testritten tussen station Utrecht Centraal en het eindpunt bij P+R Utrecht Science Park. In totaal worden zo’n acht ritten gereden. De trams stoppen bij iedere halte en rijden onderweg de normale snelheden. Op het USP is dit niet harder dan 30 kilometer per uur.

Volgens de provincie Utrecht kunnen mensen overlast ervaren omdat er ’s nachts een tram rijdt. “Los van het geluid van deze tram verwachten we geen hinder voor de directe omgeving.”