Nachtopvang in Utrecht gaat dit weekend open voor alle dak- en thuisloze mensen vanwege guur weer

De koudweerregeling voor dak- en thuisloze mensen gaat van vrijdagavond 18 november in. De regeling duurt tot en met maandagochtend 21 november. Ook in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam gaat de koudweerregeling in.

Na een aantal bijzonder warme weken voor de tijd van het jaar, slaan de weersverwachtingen voor komend weekend opeens om. Op vrijdag gaat de gevoelstemperatuur volgens de voorspellingen dalen tot onder het vriespunt.

Daarom gaat ook de koudweerregeling van start in verschillende Nederlandse steden, waaronder Utrecht. Bij deze regeling kunnen alle mensen die dakloos zijn terecht voor een slaapplaats in de opvang. Dit geldt ook voor mensen die hier normaal gesproken geen recht op hebben.

Stadsbrug

Tussen 18.45 en 21.00 uur kunnen ze zich melden bij een van de opvanglocaties in Utrecht. Mensen met recht op nachtopvang, kunnen terecht bij de Tussenvoorziening. Mensen die anders geen recht hebben op een slaapplaats, kunnen tijdens de koudweerregeling naar de Stadsbrug op Koningin Wilhelminalaan 6. Overdag zijn de deuren geopend van Herstart van het Leger des Heils.

De koudweerregeling is er om ervoor te zorgen dat niemand bij koud of extreem weer buiten hoeft te slapen. De gemeente zegt hiermee dakloze mensen te willen beschermen tegen gezondheidsschade door het koude weer. De regeling duurt minimaal drie dagen en wordt daarom op maandagochtend weer opgeheven.

