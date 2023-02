Nagenoeg alle bomen langs Kanaalstraat in Utrecht verdwijnen eind februari

Nagenoeg alle bomen die langs de Kanaalstraat in Utrecht staan worden later deze maand weggehaald. Vanaf mei begint namelijk de herinrichting van het deel tussen de J.P. Coenstraat en de Damstraat. Op het deel rond de Pieter Bothstraat, waar de werkzaamheden in oktober vorig jaar begonnen, worden weer nieuwe bomen geplant.

Onder meer het riool onder de Kanaalstraat wordt vervangen en ook wordt de straat opnieuw aangelegd. Vanwege deze werkzaamheden moeten alle bomen plaatsmaken. Op woensdag 22 en donderdag 23 februari worden daarom 22 bomen langs de Kanaalstraat gekapt. Vanaf maandag 27 februari tot uiterlijk 1 maart worden 8 bomen, die volgens de gemeente een goede overlevingskans hebben, verplaatst naar de Timorkade.

Parkeerverbod

Op 22 en 23 februari kunnen bepaalde parkeerplaatsen langs de Kanaalstraat niet worden gebruikt. “Want we willen schade aan auto’s voorkomen”, is te lezen in een wijkbericht. Omdat er tijdens het verplaatsen van de 8 andere bomen een vrachtwagen heen en weer door de Javastraat rijdt, geldt in deze hele straat een parkeerverbod. “Vergunninghouders kunnen hun auto verderop in het gebied parkeren.”

Op vrijdag 24 februari worden tussen het kruispunt bij de J.P. Coenstraat en de Pieter Bothstraat nieuwe bomen geplant. In de lente komen hier meer planten bij en worden ook de geveltuintjes ingericht.

89 bomen

De eerste fase van de herinrichting is in oktober vorig jaar van start gegaan. Toen werd het deel tussen de Billitonkade en de J.P. Coenstraat aangepakt. Vanaf mei gaat het deel tussen de J.P. Coenstraat en de Damstraat op de schop. Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond moeten er langs de Kanaalstraat, Damstraat en Kerkplein in totaal 89 bomen staan. Dat er volgens de gemeente 52 meer dan nu.

“De bomen komen in grote plantvakken, waardoor er ruimte ontstaat voor extra groen. Dat helpt tegen droogte, omdat het regenwater vasthoudt en bomen schaduw geven in de zomer. Zo bereiden we de wijk verder voor op het veranderende klimaat.”