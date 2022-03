Nationaal gebedsmoment voor Oekraïne in de Utrechtse Domkerk

In de Utrechtse Domkerk wordt woensdagmiddag een nationaal gebedsmoment gehouden voor vrede en recht in Oekraïne. Het gebed begint om 17.30 uur. De viering, gedoopt tot ‘Vrede voor iedereen’, wordt live uitgezonden op NPO2. Op verzoek van de Raad van Kerken in Nederland, zullen vanaf 17.15 uur in heel Nederland kerkklokken klinken om zo het gebed in te luiden.

De kerk is vanaf 11.00 uur open om kaarsjes te branden en stil te staan bij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Bij de dienst zelf zullen onder Andere mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van kerken in Nederland aanwezig zijn. In de kerk is verder ruimte voor 200 bezoekers.

Luiden

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde heeft laten weten gehoor te geven aan de oproep van de Raad van Kerken. Tussen 17.15 en 17.30 uur luiden zij drie klokken van de Domtoren, de klokken van de Geertekerk en die van de Jacobikerk. In de Dom luiden zij de Martinus, de Stadsklok, de Johannes Baptistus en de Magdalena, die alle drie behoren tot de originele set luidklokken die in 1505 voor de dom werden gegoten.

