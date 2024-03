Nationaal Groeifonds trekt 125 miljoen euro uit voor proefdiervrij centrum in Utrecht

Het Nationaal Groeifonds gaat 125 miljoen euro investeren in een nieuw Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT). Het centrum wil met het geld bereiken dat er betere geneesmiddelen worden ontwikkeld met minder dierproeven.

De Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en het RIVM werken samen om het CPBT op te bouwen. Het centrum gaat er vervolgens ook organisaties uit binnen- en buitenland bij betrekken, om de ontwikkeling van proefdiervrije vernieuwingen te versnellen. In eerste instantie gaat het centrum zich richten op ziektes zoals taaislijmziekte, artrose, reuma, astma, COPD en ALS.

“Het CPBT komt precies op het juiste moment. Er wordt grote vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van proefdiervrije methoden (…)”, aldus de Universiteit Utrecht. “Tegelijk blijkt steeds vaker dat de resultaten verkregen uit dierproeven maar beperkt of zelfs helemaal niet vertaald kunnen worden naar de mens. In de meeste van deze biomedische ontwikkelingstrajecten blijkt pas tijdens de studie met patiënten dat dierproeven niet de therapeutische werking in de mens voorspellen”

Naast onderzoek, gaat het nieuwe centrum ook onderwijs en trainingen aanbieden en advies en ondersteuning leveren op het gebied van proefdiervrije vernieuwingen.

Aangepast voorstel

Het Nationaal Groeifonds had eerder al 124,5 miljoen euro gereserveerd voor het CBPT. Dat houdt in dat het voorstel nog nader onderbouwd moet worden om in aanmerking te komen voor een toekenning van het geld. Het CBPT heeft in januari een aangepast voorstel ingediend, dat er nu toe leidt dat het geld is toegekend. 55 miljoen euro wordt gelijk toegekend, de andere 69,5 miljoen onder voorwaarden.