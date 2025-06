Nationaal hitteplan in werking getreden: zo blijf je koel

Het wordt de komende dagen erg warm, en daarom is maandag vanaf 10.00 uur het Nationaal Hitteplan in werking getreden. Het KNMI heeft code geel afgegeven en voorspelt voor Utrecht temperaturen van 31 graden op maandag, 37 op dinsdag en 34 op woensdag. Het is dus belangrijk om te zorgen dat je genoeg verkoeling hebt. Ook de gemeente Utrecht heeft informatie over hoe je dat hier het beste doet.

Het grootste aandachtspunt in het Nationaal Hitteplan is goed zorgen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, chronisch zieken en kinderen. De hoge temperaturen kunnen juist voor deze kwetsbare groepen gevaarlijk zijn. Zij kunnen last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen, en hebben een hogere kans op uitdroging of een hitteberoerte. Let ook extra op huisdieren, ook voor hen kan de hitte gevaarlijk zijn.

Tips voor Verkoeling

Uiteraard is het belangrijk om voldoende te drinken, ook als je geen dorst hebt. Hou ook je woning koel. Het RIVM adviseert om ramen te openen als het buiten koeler is dan binnen, en sluit ze wanneer het warm wordt. Gebruik ook zonwering, hou overdag de gordijnen dicht en gebruik een ventilator of airconditioning. Als het niet lukt om het huis koel te houden, probeer dan een koele plek op te zoeken.

Naast je huis, is het ook belangrijk om jezelf koel te houden. Blijf zoveel mogelijk in de schaduw en probeer activiteiten voor 12.00 uur of na 18.00 uur te doen. Ook een voetenbad met water kan voor verkoeling zorgen. Bescherm je huid ook tegen de felle zon door je goed in te smeren.

Het warme weer kan ook het slapen belemmeren. Om ‘s avonds het huis snel af te koelen, kan het helpen om meerdere deuren of ramen open te zetten, zodat het huis door kan tochten. Ook helpt het om een ventilator in een deur of raamopening te zetten, zodat deze de koude lucht van buiten naar binnen blaast. Door bij een ander raam een ventilator juist naar buiten te laten blazen, of bijvoorbeeld een afzuiging van de badkamer aan te zetten zorg je er ook voor dat het huis doortocht.

Koele plekken

Plekken waar je verkoeling kan vinden, zijn aangegeven op deze kaart van de gemeente Utrecht. Hierop staan drinkwaterpunten, waterspeeltoestellen, spetterbaden en palen waar gratis zonnebrand te krijgen is. Ook zwemmen in een zwembad of een zwemplek kan voor verkoeling zorgen; maar check wel de kwaliteit van het zwemwater . In warm weer kan in sloten, plassen en grachten bijvoorbeeld blauwalg ontstaan, en daar kan je ziek van worden.

Ook in een omgeving met veel groen is verkoeling te vinden. Planten en bomen geven vocht af wanneer het er warm is. In de schaduw van een boom kan het daardoor al snel tien graden koeler aanvoelen dan in de volle zon. Op deze kaart zijn de koele plekken in het groen aangegeven. De koele plekken met een zitplek zijn blauw. In openbare gebouwen, zoals een bibliotheek of een buurthuis, is vaak verkoeling te vinden als deze airconditioning hebben.