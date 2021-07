Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum in Utrecht ziet coronaeffect in aantal en soort meldingen

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in het UMC Utrecht ziet een duidelijk coronaeffect in de meldingen die afgelopen jaar zijn binnengekomen. Het aantal meldingen van spatincidenten met desinfectiemiddel en innames van handalcohol door kinderen nam in coronajaar 2020 bijvoorbeeld fors toe, blijkt uit het jaaroverzicht van het NVIC.

Het NVIC is de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners die die maken hebben met patiënten met een acute vergiftiging. Zij kunnen contact opnemen met het NVIC voor informatie over de effecten en de behandeling van vergiftigingen bij mensen en dieren.

Het NVIC kreeg in 2020 47.235 telefonische informatieverzoeken over vergiftigingen bij 34.093 mensen en 9.056 dieren. Ook werd 139.347 keer gebruik gemaakt van de website vergiftigingen.info, waar hulpverleners zelf toxologische informatie van het NVIC kunnen raadplegen.

Vanaf maart 2020, toen Nederland te maken kreeg met de coronapandemie en bijbehorende hygiënemaatregelen, steeg het aantal meldingen over mensen die per ongeluk spetters handalcohol in hun ogen kregen en kinderen die per ongeluk een slokje namen van handalcohol. Het NVIC is in 2020 telefonisch geraadpleegd over 552 blootstellingen van mensen aan handdesinfectiemiddelen, tegenover gemiddeld 107 meldingen in de vijf jaar daarvoor.

Multivitaminen

Ook op andere gebieden is een coronaeffect zichtbaar. Zo nam het aantal meldingen over multivitaminepreparaten toe. Op internet circuleerden verhalen dat multivitaminetabletten corona zouden kunnen voorkomen. Veel mensen haalden ze daarom in huis, wat ertoe leidde dat kleine kinderen vaker per ongeluk aten van de – vaak kleurige – tabletten en capsules.

Het NVIC werd vorig jaar 580 keer telefonische geraadpleegd over blootstellingen van met name kinderen aan multivitaminen- en mineralenpreparaten. In de vijf voorgaande jaren was dat gemiddeld 450 keer per jaar.

Chemische stoffen op werk

Het aantal meldingen over kleinschalige bedrijfsongevallen bleef vrijwel gelijk, terwijl de meeste mensen in 2020 thuiswerkten vanwege de coronamaatregelen. In 2020 waren er 848 incidenten, in 2019 859. Volgens het NVIC stijgt het aantal meldingen mogelijk verder als iedereen weer op de werkvloer aanwezig kan zijn.

Het NVIC noemt de blootstellingen op het werk verontrustend, omdat ze kunnen leiden tot grotere calamiteiten. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de omstandigheden waarin de bedrijfsongevallen plaatsvonden, om de oorzaak van de toename te achterhalen.

Het hele Jaaroverzicht 2020 van het NVIC is te vinden op de website van het centrum.