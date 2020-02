Natte handtekening in Utrecht in de toekomst overbodig bij geboorte kind

De natte handtekening bij de geboorte van een kind in Utrecht wordt steeds vaker overbodig. Het invullen van een digitaal formulier is dan voldoende. Een reisje naar het Stadskantoor is in de toekomst mogelijk niet meer nodig.

Al decennia gaan trotse vaders en/of moeders naar het gemeentehuis om aangifte te doen van hun kind. Maar in tijden waarin veel digitaliseert gaat dit ook veranderen. Sinds 1 januari 2020 is het, vanuit juridisch oogpunt, mogelijk om digitaal aangifte te doen.

De gemeente is druk bezig om dit nu ook echt mogelijk te maken. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de VVD over dit onderwerp. De elektronische aangifte moet wel veilig kunnen gebeuren en daarom is het niet direct ingevoerd.

Pen en papier

Overigens kunnen sommige ouders in het WKZ al sinds 2018 digitale geboorteaangifte doen. Het gaat dan om ouders van kwetsbare pasgeborenen. Een natte handtekening, eentje die met pen op papier is gezet, werd dan bezorgd door een fietskoerier.

Sinds 1 januari 2020, door de wetswijziging, is de fietskoerier overbodig geworden. Nu gaat de gemeente deze werkwijze ook invoeren bij andere ziekenhuizen. Het systeem kan zo goed getest worden. Zodra de aangifte ook op een veilige manier thuis kan plaatsvinden, is het ook de bedoeling om daar op in te zetten. Momenteel is de geboorteaangifte vanuit huis nog in geen enkele gemeente mogelijk.