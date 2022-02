Natuurgebied of toch helemaal volbouwen? Bekijk hier de mogelijke scenario’s voor polder Rijnenburg

Hoe de toekomst voor polder Rijnenburg in Utrecht eruitziet is nog onduidelijk. Sommige partijen willen dat er zo snel mogelijk woningen worden gebouwd en andere willen de ruimte aan de rand van de stad juist gebruiken om duurzame energie op te wekken. Het lijkt er echter wel op dat er op de lange termijn uiteindelijk gebouwd gaat worden in Rijnenburg. De gemeente Utrecht heeft de bureaus PosadMaxwan en Goudappel gevraagd een ontwerpstudie te maken, waarin onder meer drie eventuele toekomstige modellen voor het gebied zijn geschetst.

In Model Groen Rijnenburg worden er geen woningen of werkplekken in de polder gebouwd. Hierdoor ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld groen en recreatie. Naast een bescheiden fietsnetwerk zal er verder nagenoeg geen infrastructuur worden aangelegd in Rijnenburg. In dit model is bijvoorbeeld ook ruimte voor een roeibaan, voor onder meer de Utrechtse roeiverenigingen.

Het gebied zou bereikbaar zijn via de bestaande onderdoorgangen onder de A2 en A12, maar, zo is te lezen in de studie, het gebied zou nog beter te bereiken zijn als er extra onderdoorgangen onder de snelwegen komen. Tot slot stellen de bureaus dat er in dit model veel keuzevrijheid overblijft wat betreft de invulling.

Model Klein Rijnenburg

In dit model worden in het zuidelijke deel van de polder ongeveer 21.500 woningen gebouwd en zo’n 12.500 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Ter hoogte van de Galecopperzoom in Nieuwegein komt de lightrailverbinding het gebied binnen en vanaf het noorden een bus- of trambaan.

Er is in dit model ook nagedacht over wandelen en fietsen, en goede verbindingen met de verschillende gebieden. Dit in het kader van ‘gezond stedelijk leven’. Auto’s kunnen ook het gebied inrijden, maar in het model Klein Rijnenburg zijn deze gebieden minimaal met elkaar verbonden. Dit om sluipverkeer tegen te gaan.

Het noordelijke deel van de polder wordt in dit model opengehouden. Er komen wel ov-verbindingen en andere infrastructuur, en ook kan er in het gebied duurzame energie worden opgewekt. Want bij zowel ‘Model Groen Rijnenburg’ als ‘Model Klein Rijnenburg’ gaan de bureaus ervan uit dat het tijdelijke energielandschap is aangelegd, of nog aangelegd moet worden.

Model Groot Rijnenburg

In dit laatste model wordt ervan uitgegaan dat het tijdelijke energielandschap weer is vrijgegeven. In dit scenario wordt namelijk de hele polder gebruikt om te bouwen. Er worden zo’n 33.500 woningen gebouwd en ongeveer 16.500 werkplekken gerealiseerd. Wat betreft de ideeën over het openbaar vervoer, wandelen, fietsen en de auto is dit model vergelijkbaar met ‘Klein Rijnenburg’.

De gemeente benadrukt dat deze studie een eerste stap is in het ontwerpproces. “We willen inzichtelijk krijgen welke uitdagingen naar voren komen en welke consequenties dit in hoofdlijnen heeft.”

Bekijk hier de volledige ontwerpstudie van PosadMaxwan en Goudappel.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.