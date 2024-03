Natuursteen in gevel van Utrechts stadhuis mogelijk te ‘star’ bevestigd waardoor het loskwam

Het natuursteen in de gevel van het Utrechtse stadhuis is mogelijk te star bevestigd, waardoor eind vorig jaar een deel losliet. Dat blijkt uit onderzoek naar het incident. De komende tijd wordt de gevel hersteld om te voorkomen dat dit weer gebeurt.

Het gaat om het deel van de gevel dat rond de millenniumwisseling samen met de fontein is gebouwd en volgens het college van B&W ‘kenmerkend’ is voor de toenmalige verbouwing van het stadhuis. In november vorig jaar liet van dit deel een stuk natuursteen los, waardoor de omgeving sinds die tijd is afgezet.

Ook is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. “Het bleek dat de schade waarschijnlijk is veroorzaakt doordat het natuursteen te star is bevestigd in de stalen frames. Door verschillen in de uitzetting tussen steen en staal zijn in de loop van de tijd scheuren in het natuursteen ontstaan.” De fontein is destijds niet beschadigd geraakt.

Afzetting

Uit het vervolgonderzoek is de conclusie getrokken dat meer stukken natuursteen kunnen afbrokkelen. Daarom blijft de afzetting rondom de gevel voorlopig staan. In april begint men namelijk met het herstel en het zou meer geld kosten om alles te verwijderen en opnieuw te plaatsen, dan de huur door te betalen.

Vanaf april worden de stalen frames, met daarin het natuursteen, losgemaakt en gerestaureerd. “Mogelijk kunnen sporen van de schade zichtbaar blijven na het herstel.” Daarin worden de frames weer tegen de gevel gemonteerd. “De verwachting is dat alle werkzaamheden inclusief het verwijderen van de steigers en hekken rond de zomer 2024 zijn afgerond”, aldus het college.