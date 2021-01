Nederland nog minimaal drie weken langer in lockdown; Grote zorgen over Britse coronavariant

De lockdown zoals die nu geldt blijft na volgende week nog zeker drie weken langer van kracht. Dat hebben minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een nieuwe persconferentie.

Rutte en De Jonge uitten hun zorgen over de nieuwe Britse coronavariant die steeds vaker opduikt. Volgens De Jonge is nu nog een paar procent van de Nederlandse coronagevallen besmet met de Britse variant, maar de verwachting is dat de mutatie van het virus de overhand krijgt.

Vandaag meldde het RIVM dat het effect van de lockdown zichtbaar begint te worden. Zo daalde het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag licht en ook ligt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames lager dan vorige week. Maar dit is voor het kabinet, in combinatie met de Britse coronavariant, niet genoeg om de maatregelen nu te versoepelen. “Er was geen andere keus”, zei Rutte over het verlengen van de lockdown.

Steunpakketten

Rutte noemde dinsdagavond het vaccin als ‘licht aan het eind van de tunnel’, maar voegde daar gelijk aan toe dat dit nog wel een paar maanden duurt. Tot die tijd moeten volgens Rutte zoveel mogelijk bedrijven door de crisis heen worden getrokken.

Het kabinet komt daarom opnieuw met aanvullende steunpakketten voor getroffen sectoren. De inhoud daarvan wordt nu uitgewerkt.

Scholen

Daarnaast is tijdens de persconferentie gezegd dat leerlingen op de middelbare school ook anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Tot nu toe was dat alleen tussen de docent en leerlingen. Voorlopig zijn middelbare scholen nog gesloten, maar examenleerlingen gaan wel naar school.

De lockdown die Rutte op 14 december vanuit het Torentje aankondigde wordt dus tot minimaal 9 februari verlengd. Het kabinet hoopt wel dat basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer geopend kunnen worden. Voordat dit besluit genomen kan worden, wordt eerst gekeken in hoeverre kinderen vatbaar zijn voor de Britse variant van het coronavirus.

Het kabinet gaat het OMT verder vragen om een spoedadvies te geven over de invoering van een avondklok. Het kabinet wil weten wat de effecten hiervan zijn op de verspreiding van het virus. De avondklok zou mogelijk de verspreiding van de Britse coronavariant beperken.

Hieronder staan de maatregelen van het kabinet nog een keer op een rij.

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is:

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om boodschappen te doen, een frisse neus te halen, de hond uit te laten, om te werken als dat niet thuis kan of om essentiële mantelzorg te verlenen.

Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is. Wie toch mensen thuis uitnodigt, wordt zeer dringend geadviseerd niet meer dan twee personen van 13 jaar of ouder te ontvangen.

Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.

Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.

Een aantal locaties is gesloten: Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen) Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc. Dierenparken, pretparken, etc. Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc Restaurants en cafés

Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten.

Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen

Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot medio maart.

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari. In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.