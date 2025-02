Nederlands Film Festival in Utrecht gaat door ondanks subsidiestop

Het Nederlands Film Festival gaat ook dit jaar door in Utrecht, maakt de organisatie bekend. Er was eerder onzekerheid over omdat de gemeentelijke subsidie is stopgezet. Wel komt daardoor een deel van het programma te vervallen. Naar eigen zeggen gaat het festival daarmee ook terug naar de kern.

“De Gouden Kalveren, de grote prijzen van de Nederlandse film, blijven natuurlijk bestaan”, zegt artistiek directeur Ido Abram. Op de 45e editie van het festival zullen ook publiekspremières, auteursfilms en gesprekken met de makers weer een onderdeel uitmaken. Het thema van dit jaar is samenspel.

Ook het ondersteunen van talent, bijdragen van discussies binnen de samenleving en filmsector, en een stuk filmeducatie gaan weer plaatsvinden. “Het belangrijkste is dat we vol passie Nederlandse films, series en digitale cultuurproducties en haar makers blijven presenteren, promoten en vieren”, aldus Abram.

“Utrecht is en blijft voor ons festival de belangrijke thuisbasis”, zegt zakelijk directeur Marjolijn Bronkhuyzen. Het festival is dit jaar van 26 september tot 3 oktober. Hoe het er precies uit gaat zien, is nog afhankelijk van de financiering. “We voelen ons zeer gesteund door onze huidige partners en fondsen. We blijven daarnaast natuurlijk op zoek naar nieuwe partners en financieringsmogelijkheden om een zo goed mogelijk festival neer te kunnen blijven zetten.

Aangepast programma

Tot verbazing van het festival, kondigde de gemeente afgelopen voorjaar aan dat het NFF de jaarlijkse 600.000 euro subsidie niet meer zou krijgen “Wij zijn stomverbaasd door dit advies”, liet de organisatie toen weten. “Ruim vier decennia is het Nederlands Film Festival geworteld en gegroeid in Utrecht. De waarde van het festival voor de stad is onverminderd groot.” Het festival trekt jaarlijks ongeveer 90.000 bezoekers.

Door de subsidiestop van de gemeente komt een deel van het programma te vervallen. Dit zijn onder andere de publieksprogramma’s het Forum van de Regisseurs, Junior Gouden Kalveren Gala en NFFx030. Voor professionals vervalt de Holland Film Meeting en de NFF conferentie.