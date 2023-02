Nederlandse vuilnismannen- en vrouwen demonstreren woensdag op Jaarbeursplein in Utrecht

Vuilnismannen- en vrouwen uit heel Nederland komen woensdag bijeen op het Jaarbeursplein in Utrecht om te demonstreren. Er is namelijk nog geen akkoord tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de werkgever van mensen van de vuilnisophaaldiensten.

Vanwege het uitblijven van dit akkoord legden de vuilnismannen- en vrouwen in Utrecht eerder deze maand al een week het werk neer. Op veel plekken in de stad puilden de vuilnisbakken uit en lagen er bergen afvalzakken. Ook in andere steden werd (en wordt) gestaakt.

Woensdag staat een landelijke manifestatie op de agenda, die plaatsvindt op het Jaarbeursplein. Dit protest duurt van 11.00 tot 13.00 uur en volgens Hans Walthie, persvoorlichter bij FNV, is het lastig in te schatten hoeveel mensen er precies komen. “Ik verwacht wel dat er vele honderden op de manifestatie afkomen en misschien wel meer dan duizend.”

Toespraken

Tijdens de manifestatie beklimmen verschillende sprekers het podium. Dit zijn onder meer Marieke Manschot en Bas van Weegberg van FNV, maar ook Ton Heerts, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de VNG gaat de menigte toespreken.

De manifestatie wordt georganiseerd omdat er nog geen akkoord is over een nieuwe cao. Ondertussen vinden er gesprekken plaats tussen de vakbonden en de werkgever. Of er in Utrecht opnieuw gestaakt gaat worden, is nu nog niet bekend.