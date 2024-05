Negatief zwemadvies voor Haarrijnseplas in Utrecht vanwege drijvende olievlek

Op het water van de Haarrijnseplas bij Vleuten in Utrecht drijft een grote olievlek. Het waterschap adviseert mensen om uit het water te blijven totdat de olie is opgeruimd.

De olievlek ligt in het zuidoostelijke deel van de Haarrijnseplas. Omdat de Haarrijnseplas officieel zwemwater is, gaat de gemeente borden plaatsen met het advies om niet te zwemmen totdat de olie is opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om honden zolang uit het water te houden.

Het waterschap begint dinsdagochtend met het opruimen van de olie, maar dat kan wel één tot twee dagen duren. Het waterschap gaat samen met de aannemer kijken wat de beste manier is om de olie te verwijderen. Meestal worden schermen geplaatst om de olie naar één plek te brengen. Daar wordt de olie dan opgezogen.

Het is volgens het waterschap niet duidelijk hoe de olie in de Haarrijnseplas terecht is gekomen, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Medewerkers van de gemeente hebben in ieder geval geen vaten aangetroffen.