Negatief zwemadvies voor Voorveldse Polder in Utrecht; kans op maag- en darmklachten

De waterkwaliteit van de speelvijver van de Zeven Stroompjes in park Voorveldse Polder is slecht volgens de gemeente Utrecht. “Ga hier vandaag niet het water in en zoek een andere plek om af te koelen.”

Op de website van Zwemwater.nl is een overzicht te vinden van alle zwemlocaties in Nederland. Bij de Voorveldse Polder wordt zwemmen nu dus afgeraden. Degene die toch een duik durft te wagen loopt grote kans om last te krijgen van maag- en darmklachten.

In de gemeente Utrecht en in de omliggende gebieden blijven echter nog genoeg plekken over waar veilig gezwommen kan worden. DUIC publiceerde eerder een overzicht van deze zwemlocaties. Hier staat de Voorveldse Polder overigens ook nog tussen.