Negen dagen lang werkzaamheden aan Utrechtse Demka-spoorbrug

ProRail werkt volgende maand negen dagen lang aan de Damka-spoorbrug in Utrecht. Van zaterdag 3 juli tot en met zondag 11 juli is daardoor beperkt treinverkeer mogelijk tussen Breukelen en Utrecht Centraal.

De sporen op de brug uit 1966 zijn toe aan een reguliere onderhoudsbeurt. ProRail gaat de spoorstaven van de brug vernieuwen en de staven in het beton van de brug worden opnieuw ingegoten. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door, zodat de impact op het treinverkeer zo klein mogelijk wordt gehouden, laat ProRail weten.

Door de werkzaamheden kunnen de treinen op het traject slechts beperkt rijden. De sprinters tussen Breukelen en Utrecht Centraal rijden niet. De NS zet in plaats daarvan bussen in. Ook kunnen reizigers vanuit Breukelen de sprinter richting Rotterdam Centraal nemen en in Woerden overstappen op de sprinter richting Tiel.

De intercity’s, de Nightjet en de ICE, die ook gebruik maken van de brug, kunnen gewoon volgens dienstregeling blijven rijden.

Schoolvakanties

ProRail probeert werkzaamheden zoveel mogelijk in schoolvakanties te plannen, aldus de NS. Omdat er tijdens de zomervakantie al veel andere klussen op het programma staan, lukt dat in dit geval niet. “ProRail kiest ervoor om de werkzaamheden net voor de zomervakantie te plannen, omdat er dan ook al minder reizigers zijn.”