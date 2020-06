De Nelson Mandelabrug in Utrecht is vanaf 12 juni afgesloten voor al het verkeer. Pas op 22 juni kunnen automobilisten, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer weer gebruik maken van de verbinding.

De afsluiting is nodig vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe busbaan en fietstunnel die op deze plek komen. Vanwege deze werkzaamheden is de Kanaalweg, een van de hoofdfietsroutes van de stad, ook voor een jaar afgesloten.

De afsluiting van de Nelson Mandelabrug is van vrijdag 12 juni van 13.00 uur tot maandagochtend 22 juni 06.30 uur. De brug is in deze periode helemaal afgesloten en dus voor geen enkele weggebruiker toegankelijk. De verbinding wordt normaal veel gebruikt. Tijdens deze afsluiting is in de weekenden varen op het Merwedekanaal rondom en onder de brug ook niet mogelijk.

Tekst gat verder onder afbeelding

Omleiding fietsers

Tijdens de afsluiting van de brug worden fietsers omgeleid via de Croeselaan. De Van Zijstweg en de Dr. M. A. Tellegenlaan zijn door de geplande werkzaamheden beperkt toegankelijk voor fietsers.

Omleiding auto en OV

Tijdens de afsluiting van de brug is de Dr. M.A. Tellegenlaan afgesloten en de Van Zijstweg beperkt bereikbaar. De Dichterswijk is via de Croeselaan bereikbaar. Het autoverkeer wordt omgeleid langs de werkzaamheden op het kruispunt Croeselaan. De bussen rijden via de Dichtersbaan, Vondellaan, Balijelaan.

Omleiding voetgangers

Tijdens de afsluiting van de brug worden voetgangers omgeleid via de Graadt van Roggenweg of anders via de Croeselaan of Veilinghavenkade richting Balijebrug.

Bekijk de omleidingsroutes hier op een kaart.