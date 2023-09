Nelson Mandelabrug in Utrecht dit weekend afgesloten vanwege werkzaamheden

De Nelson Mandelabrug in Utrecht is dit weekend voor zowel bussen als auto’s afgesloten. Er wordt een nieuwe zogenoemde slijtlaag aangebracht zodat het onderliggende beton langer mee kan. Maandagochtend moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Zo’n drie jaar geleden was de brug ook al een tijdje afgesloten. Destijds was dat nodig vanwege de aanleg van de busbaan. Nu moet er op diezelfde busbaan een nieuwe slijtlaag worden aangebracht. “Met deze slijtlaag beschermen we het beton zodat het langer mee kan en stroever is”, schrijft de gemeente Utrecht.

Vanwege de werkzaamheden kunnen zowel bussen als auto’s geen gebruik maken van de brug. Fietsers en voetgangers kunnen dit wel. De omleiding voor het autoverkeer gaat via de Overste den Oudenlaan, Balijelaan en Croeselaan. De kruising Van Zijstweg-Veilinghavenkade is bereikbaar via de Croeselaan.

Bussen

“Busverkeer leiden we om via de Balijelaan, Vondellaan en de Dichtersbaan. Op de Vondellaan zetten we verkeersregelaars in om de bussen veilig en vlot naar de Dichtersbaan (en verder naar het Centraal Station) te leiden.”

De werkzaamheden stonden eigenlijk vorig weekend op de agenda maar de regen gooide toen roet in het eten. Maandagochtend om 06.00 uur moet het werk zijn afgerond.