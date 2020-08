Nelson Mandelabrug in Utrecht dit weekend weer afgesloten voor verkeer Kruispunt bij de Nelson Mandelabrug

De Nelson Mandelabrug in Utrecht is van vrijdagochtend tot en met maandagochtend weer afgesloten voor verkeer. In het weekend wordt onder andere op delen van de rijbaan het definitieve asfalt aangebracht en bij de burg worden nieuwe liggers geplaatst.