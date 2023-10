Nelson Mandelabrug in Utrecht heeft een nieuw brugdek; kan er weer 50 jaar tegenaan 

De Nelson Madelabrug in Utrecht heeft een nieuw brugdek. Daardoor kan al het verkeer er de komende vijftig jaar weer veilig overheen en onderdoor.

De oude Nelson Mandelabrug was zo’n dertig jaar oud. In 2020 werd die verwijderd voor een flinke opknapbeurt. Toen bleek echter dat de brug in een slechtere staat verkeerde dan eerder werd ingeschat. Experts adviseerde om de afweging te maken om een nieuwe brugdek te plaatsen. Daar koos de gemeente ook voor.

De afgelopen maand hebben er werkzaamheden plaatsgevonden onder en aan de burg, en als laatste onderdeel is het gloednieuwe brugdek op zijn plek gehesen. Hiermee kan de brug er weer vijftig jaar tegenaan. Wellicht zijn er eerder wel grote werkzaamheden nodig, maar dat is vooral het geval als de gewenste tramlijn Merwedelijn er daadwerkelijk komt.