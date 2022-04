‘Nepbom’ die treinverkeer rondom Utrecht platlegde leidt niet tot veroordeling

Een 42-jarige man die vorig jaar een zelfgemaakte ‘nepbom’ achterliet bij station Utrecht Lunetten had niet de intentie om anderen te laten geloven dat het knutselwerkje daadwerkelijk zou ontploffen, denkt de rechter. De ‘nepbom’ was een surprise voor een vriend, maar de man had het pakket in alle haast op het perron laten staan. Dat leidt dus niet tot een veroordeling, maar de man had wel andere dingen op zijn kerfstok en is veroordeeld voor vrijheidsberoving, drugsbezit en vernieling.

Op 19 augustus werd op station Utrecht Lunetten een verdachte pakketje gevonden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is urenlang stilgelegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht het pakketje en concludeerde dat het ongevaarlijk was.

Een getuige zag dat de 42-jarige man de ‘bom’ achterliet en schakelde de hulpdiensten in. Bij de politie verklaarde de man – die indertijd verbleef in een instelling voor mensen met psychiatrische- en verslavingsproblemen – dat hij de ‘bom’ had gemaakt als surprise voor een vriend en dat hij deze vergeten was.

Geloofwaardig

De rechtbank vindt die verklaring geloofwaardig. Dat het verhaal klopt, blijkt volgens de rechter onder andere uit Facebookberichten tussen de man en de vriendin van zijn vriend. Voordat hij het pakketje achterliet heeft hij met haar gechat over de surprise en dat hij zijn vriend wilde laten schrikken.

De man kampt met de nodige problemen, zo schrijft de rechtbank, zoals warrigheid en concentratie- en geheugenstoornissen. De rechtbank weegt in haar oordeel ook mee dat de man door niemand is gewaarschuwd over de gevolgen van het maken van zo’n surprise. Niet door de vriendin en ook niet door de medewerkers van de instelling waar hij verbleef. De man was zich dus niet bewust van de gevolgen die het maken en achterlaten van zo’n surprise zou kunnen hebben. Een veroordeling kan alleen plaatsvinden als iemand ook echt van plan was anderen daarmee te laten schrikken. Dat is niet vast komen te staan, oordeelt de rechter.

Vrijheidsberoving

Naast het achterlaten van een nepbom heeft het Openbaar Ministerie de man ook vervolgd voor een drietal andere feiten: vrijheidsberoving van twee medewerkers van de instelling waar hij verbleef, drugsbezit en het vernielen van een hek. Dit is volgens de rechtbank wel bewezen.

In 2020 heeft de man in een gesprek met twee medewerkers de deur van zijn kamer op slot gedraaid en is daarvoor gaan staan. Dit was voor die medewerkers erg beangstigend, temeer omdat de man onder invloed van alcohol en drugs was. De rechtbank legt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf op van vijf maanden en bepaalt dat hij in een kliniek moet verblijven om aan zijn problematiek te werken. Ook moet hij contact houden met de reclassering.

