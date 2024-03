Nergens in de provincie rijden bestuurders vaker door na een ongeval dan in Utrecht

In de provincie Utrecht is er geen gemeente waar bestuurders vaker doorrijden na een ongeluk dan in Utrecht. In 2023 werden hiervan in de Domstad 1.720 aangiftes gedaan, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds.

Het gaat in deze cijfers om doorrijden na het aanrijden van een andere verkeersdeelnemer, maar ook om botsen tegen een geparkeerde auto of het omver rijden van een hek. Bestuurders die blik- of letselschade veroorzaken zijn verplicht om zich te melden bij de gedupeerde.

Wegrijden is strafbaar, als de doorrijder zich niet binnen twaalf uur alsnog bij de politie meldt. Er staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 8.100 euro op. Ook kan iemand zijn rijbewijs voor vijf jaar kwijtraken.

Binnen de provincie Utrecht waren vorig jaar 5.065 meldingen van wegrijders na een ongeval, een daling van 5,5 procent ten opzichte van 2022. De stad Utrecht was vorig jaar koploper binnen de provincie, blijkt uit de cijfers. Er werd 1.720 keer aangifte gedaan van wegrijden na een ongeluk. Een stuk meer dan in Amersfoort, dat met 455 aangiftes tweede staat op de lijst, en Nieuwegein, dat met 345 aangiftes volgt op plek drie.

Per 1.000 inwoners

Relatief gezien komt de Domstad er iets beter vanaf. Per 1.000 inwoners waren er in 2023 4,67 doorrijders. Dat is minder dan in bijvoorbeeld Woerden (5,73 per 1.000 inwoners), en Nieuwegein (5,27 per 1.000 inwoners). Landelijk is Rotterdam de koploper, met 8,25 wegrijders per 1.000 inwoners. In heel Nederland werden vorig jaar bijna 74.000 processen-verbaal opgemaakt voor doorrijden na een ongeval.

Het Waarborgfonds, waar slachtoffers van doorrijders aanspraak op kunnen maken, keerde in 2022 68,1 miljoen euro uit. In 2023 ligt dat bedrag volgens het Waarborgfonds waarschijnlijk hoger ‘door de sterke inflatie’.