Nestkasten in de vorm van grote gierzwaluw onthuld

In de Utrechtse buurt Lauwerecht zijn nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen geplaatst. In de wijk zijn veel gebouwen gesloopt en vervangen voor nieuwbouw waardoor een deel van de nesten waren verdwenen. Wethouder Linda Voortman onthulde de nestkasten die in de vorm van een grote gierzwaluw zijn geplaatst.