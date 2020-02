Netwerk levensreddende AED’s niet dekkend in Utrecht

Het Utrechtse netwerk van AED’s is nog niet dekkend. Er zijn weliswaar genoeg defibrillatoren in de stad, maar de verspreiding is niet optimaal. Daarnaast is maar een klein aantal van de AED’s te allen tijde beschikbaar.

Voor een dekkend netwerk in Utrecht zijn ongeveer 350 AED’s nodig die maximaal 500 meter bij elkaar vandaan hangen. Op die manier zou de dichtstbijzijnde defibrillator altijd binnen ongeveer 6 minuten te bereiken zijn.

Daarnaast moeten de AED’s aangemeld zijn bij HartslagNU, het landelijk oproepsysteem voor reanimatie wat weer is gekoppeld aan het noodnummer 112. Met het oproepsysteem kunnen burgerhulpverleners in de buurt van een slachtoffer worden opgeroepen om te komen reanimeren en ook wordt er verwezen naar de dichtstbijzijnde AED.

Geen gelijke verdeling

Op dit moment zijn er volgens de gemeente in Utrecht ruim 400 AED’s. Iets meer dan de helft is aangemeld bij HartslagNU en slechts 96 zijn altijd beschikbaar. Daarnaast zijn die 400 defibrillatoren niet gelijk verdeeld over de stad. “Om te komen tot een dekkend netwerk is met name inzet nodig in Kanaleneiland, Hoograven en Lunetten en in de hele wijk West”, schrijft de gemeente.

Qua burgerhulpverleners zit het wel goed in de stad. De landelijke norm hiervoor is ongeveer 1 procent van de bevolking, wat in Utrecht neerkomt op ruim 3.500 hulpverleners. Op dit moment zijn er zo’n 4.100 hulpverleners die allemaal minimaal een reanimatiecursus hebben gevolgd.