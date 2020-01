Neude is twee bomen rijker en er komen er nog meer

Op de Neude zijn dinsdag twee bomen geplant. Wethouder Kees Diepeveen kwam speciaal naar het plein toe om het groen te onthullen. Eigenlijk moesten er vier bomen staan, maar de grond was vervuild en daardoor konden er maar twee geplant worden. In de loop van het jaar moeten er wel zes staan.

De bomen op de Neude hebben al het nodige losgemaakt. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om meer bomen te planten op het plein kon op veel steun rekenen in de gemeenteraad. Festivalorganisaties en horecaondernemers hadden ook hun twijfels, het plein moet niet ‘onbruikbaar’ worden door de bomen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Vier bomen

De gemeente is in overleg met alle partijen en besloot om stapsgewijs bomen te planten. Dinsdag zouden er vier de grond in gaan, het werden er twee. Wethouder Kees Diepeveen was erbij aanwezig: “Dit mooie plein wordt intensief gebruikt. Het is ook druk onder grond, met kabels en leidingen. Tot onze onaangename verrassing ook PFAS.”

De wethouder deed wel de belofte dat het aantal nieuwe bomen later dit jaar doorgroeit tot zes. “En daarna moeten we verder kijken, want we voelen allemaal dat een beboomd plein veel kwaliteit heeft voor de stad.” Diepeveen vertelde daarover ook: “Een horecaondernemer zei tegen mij, als jullie veel bomen neerzetten kunnen wij onze parasols niet meer kwijt. Ik dacht toen, als er bomen staan heb je geen parasol meer nodig.”

De twee bomen, een honginboom en een zelkova (iep), gaan nog flink groeien. De ene vooral in de breedte, met een grote kroon, en de ander in de hoogte, tot wel 15 meter.