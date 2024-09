Nicolaasstraat in Utrechtse binnenstad wordt opnieuw bestraat omdat stenen klapperen

Omdat de klinkers van de Nicolaasstraat in het centrum van Utrecht los liggen en tegen elkaar aan kletsen wanneer er verkeer overheen rijdt, worden de stenen opnieuw geplaatst. Dit betekent dat de weg straks anderhalve week is afgesloten.

In 2016 zijn de Twijnstraat en Nicolaasstraat opnieuw ingericht. Er is onder andere meer ruimte gekomen voor voetgangers en het idee was ook dat de straten autoluwer zouden worden. In 2022 is de Twijnstraat weer onder handen genomen omdat de klinkers los lagen.

Nu wordt hetzelfde gedaan in de Nicolaasstraat. “De stenen op de rijbaan van de Nicolaasstraat klapperen als verkeer eroverheen rijdt. […] Daarom gaan we dit deel van de Nicolaasstraat opnieuw leggen. We halen de stenen eraf, vervangen de zandlaag die eronder zit en leggen de stenen daarna weer terug”, aldus de gemeente.

Zand

De werkzaamheden beginnen op 28 oktober en duren naar verwachting tot 7 november. In die periode moeten auto’s en fietsers omrijden. Voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de straat.

Zodra de nieuwe stenen liggen wordt zand over de weg gestrooid. Het idee is dat dit tussen de stenen zakt, waardoor de klinkers straks goed vastliggen. “We vragen u om dit zand niet weg te vegen. Wees voorzichtig wanneer u door de straat rijdt of fietst. Door het zand kan de weg wat glad zijn.”