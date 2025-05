Nierpatiënt en onderzoeker Tuğrul werkt in Utrecht aan kunstnier om dialyse verleden tijd te maken

Nierpatiënt en onderzoeker Tuğrul Irmak werkt samen met het UMC Utrecht aan een implanteerbare kunstnier. Irmak kwam op dat idee nadat hij zelf een nieuwe nier nodig had, en dialyse moest ondergaan. Dat proces was ‘degeneratief’, zegt hij.

De van oorsprong Turkse Irmak was in de Alpen toen het misging met zijn nieren. Hij kreeg nierfalen, en moest dialyse ondergaan. Dat is een proces waarmee de functie van de nier wordt vervangen, maar heftige bijwerkingen kent. Patiënten liggen meerdere keren per week urenlang aangesloten op een apparaat.

Slopend proces

Een moeilijke periode voor Irmak. “Ik voelde me een organisme dat zijn afval niet kon afvoeren, onmenselijk. Ik wilde drinken, maar kon niet, want ik plaste niet”, schrijft hij op zijn website. “Vermoeidheid, krampen, hoofdpijn en misselijkheid waren mijn dagelijkse metgezellen. Toch verbleekten al die fysieke klachten bij de angst om tekort te schieten en de onzekerheid. Hoe kon ik een goede vader of partner zijn?”

Na een tijd kan hij een nier krijgen van zijn moeder, en is hij aan de betere hand. Maar het proces van de dialyse gunt hij niemand. Daarom besluit hij actie te ondernemen. “Drie weken na een levensreddende transplantatie begon ik te werken aan de kunstnier in het UMC Utrecht.”

Inzamelactie

Met de implanteerbare kunstnier zou een dialyse uiteindelijk niet meer nodig moeten zijn. “Toch is er een algemeen probleem met dit soort grootschalige initiatieven: de financiering is vaak niet geconcentreerd genoeg om het volledige technologische potentieel te benutten.” Daarom is Irmak een actie begonnen om geld in te zamelen voor een prototype van de kunstnier.

Hij wil binnen enkele maanden tijd 41 bergtoppen boven de 4.000 meter beklimmen, en roept anderen op om aan te sluiten of te doneren. Zo wil hij niet alleen anderen helpen, maar zichzelf ook een zekerdere toekomst geven. “Uiteindelijk zie ik twee mogelijke paden: of mijn nier begeeft het in de toekomst en ik moet terug naar dialyse, of ons werk slaagt, en dan zou ik de eerste zijn die met trots onder het mes zou gaan om het te testen.”